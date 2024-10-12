Шарунас Ясикявичюс: «Не очень хорошо подготовил команду к сегодняшнему матчу»

Шарунас Ясикявичюс остался недоволен игрой «Фенербахче», несмотря на победу.

«Думаю, что я не очень хорошо подготовил команду к сегодняшнему матчу. Тяжело брать на себя ответственность, обычно это делает тренер. Так что я сегодня не справился. Мы не должны отказываться от своей ответственности.

Наши соперники боролись и бегали больше нас, они были лучше нас во всем. Хорошо, что нам удалось выиграть матч при таких условиях. Да, мы не уедем домой расстроенными, потому что победили. Но мы должны быть честны с собой и подумать о том, что сегодня произошло», – сказал главный тренер «Фенербахче».

«Фенербахче » вырвал победу у «Яловаспора» в овертайме – 97:90. Николо Мелли спас команду от проигрыша в основное время, забросив трехочковый под сирену.