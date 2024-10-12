0

Шарунас Ясикявичюс: «Не очень хорошо подготовил команду к сегодняшнему матчу»

Шарунас Ясикявичюс остался недоволен игрой «Фенербахче», несмотря на победу.

«Думаю, что я не очень хорошо подготовил команду к сегодняшнему матчу. Тяжело брать на себя ответственность, обычно это делает тренер. Так что я сегодня не справился. Мы не должны отказываться от своей ответственности.

Наши соперники боролись и бегали больше нас, они были лучше нас во всем. Хорошо, что нам удалось выиграть матч при таких условиях. Да, мы не уедем домой расстроенными, потому что победили. Но мы должны быть честны с собой и подумать о том, что сегодня произошло», – сказал главный тренер «Фенербахче».

«Фенербахче» вырвал победу у «Яловаспора» в овертайме – 97:90. Николо Мелли спас команду от проигрыша в основное время, забросив трехочковый под сирену.

Опубликовал: Геннадий Ильин
logoШарунас Ясикявичюс
logoФенербахче
logoчемпионат Турции
logoЯловаспор
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Турции. «Фенербахче» выиграл в овертайме у «Яловаспора», «Анадолу Эфес» в гостях разобрался с «Бурсаспором»
54 минуты назад
Трехочковый Николо Мелли под сирену перевел игру в овертайм
сегодня, 18:59Видео
Тель-авивский «Маккаби» договорился с Сэйбеном Ли о подписании 2-летнего контракта
сегодня, 07:59
Мустафа Фалль вернулся в состав «Олимпиакоса» в матче с «Жальгирисом»
вчера, 19:52
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НБА. Предсезонные матчи. «Бостон» примет «Филадельфию», «Сан-Антонио» встретится с «Ютой»
210 минут назад
ACB. «Уникаха» разгромила «Форсу Льейда», «Баскония» дома уступила «Мурсии» и другие результаты
213 минут назад
Смуш Паркер: «Д’Анджело Расселл должен играть с Леброном Джеймсом так же, как мне приходилось играть с Кобе Брайантом»
130 минут назад
Джимми Батлер: «У меня более чем достаточно денег. Я здесь только для того, чтобы побеждать»
6сегодня, 19:59
Лэнс Стивенсон зачитал фристайл на шоу «On The Radar»
2сегодня, 18:43Видео
Эдриан Воджнаровски: «Худшей частью работы инсайдером было сообщать новости, находясь с детьми в Диснейленде»
2сегодня, 18:09
Тайриз Макси: «Пол Джордж довольно хорош в баскетболе»
5сегодня, 17:49
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» победил «Самару» и сохранил 1-е место в таблице, УНИКС разгромил «Автодор» и другие результаты
21сегодня, 16:59
Чарльз Баркли: «Бронни Джеймс – еще не законченный продукт»
12сегодня, 16:35
Сэм Кэсселл о желании стать главным тренером: «Просто нужно найти генерального менеджера, который поверит в меня»
1сегодня, 16:03
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Монако» победил «Стад Рошеле», «Бурк» взял верх над «Лиможем» и другие результаты
11 минут назад
Эргин Атаман: «За исключением 2-3 игроков, наша защита сегодня была ужасной»
15 минут назад
Хавьер Паскуаль о матче с ЦСКА: «Всю игру должны быть надежны в защите и нападении»
39 минут назад
Андреас Пистиолис о матче с «Зенитом»: «У нас была неделя, чтобы подготовиться к этому классному соперничеству»
43 минуты назад
Чемпионат Италии. «Виртус» в гостях обыграл «Венецию», «Реджо-Эмилия» была сильнее «Тревизо»
48 минут назад
Адриатическая лига. «Партизан» обыграл «Студентски центар» и увеличил серию до 4-0, «Црвена Звезда» разгромила «Игокеа» и другие результаты
51 минуту назад
Чемпионат Греции. 27 очков Нанна помогли «Панатинаикосу» победить на выезде ПАОК, АЕК разгромил «Кардицас»
153 минуты назад
Чемпионат Турции. «Фенербахче» выиграл в овертайме у «Яловаспора», «Анадолу Эфес» в гостях разобрался с «Бурсаспором»
54 минуты назад
Миленко Богичевич: «УНИКС превзошел «Автодор» по физическим показателям»
сегодня, 20:07
Велимир Перасович: «Мотивировать игроков, когда команда ведет с большим отрывом – нелегко»
сегодня, 20:04