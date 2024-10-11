Мустафа Фалль вернулся в состав «Олимпиакоса» в матче с «Жальгирисом»
Центровой Мустафа Фалль восстанавливался после перелома стопы.
Французский баскетболист пропустил начало сезона в связи с недостаточным прогрессом в реабилитации. Возвращение центрового на площадку ожидалось на следующей неделе.
Фалль вступил в игру в третьей четверти матча против литовского «Жальгириса». Греческий клуб проводит второй матч в рамках нового сезона Евролиги, уступив «Фенербахче» в первой игре.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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