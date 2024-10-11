Мустафа Фалль вернулся в состав «Олимпиакоса» в матче с «Жальгирисом»

Центровой Мустафа Фалль восстанавливался после перелома стопы.

Французский баскетболист пропустил начало сезона в связи с недостаточным прогрессом в реабилитации. Возвращение центрового на площадку ожидалось на следующей неделе.

Фалль вступил в игру в третьей четверти матча против литовского «Жальгириса». Греческий клуб проводит второй матч в рамках нового сезона Евролиги , уступив «Фенербахче » в первой игре.