Трехочковый Николо Мелли под сирену перевел игру в овертайм
Николо Мелли спас «Фенербахче» от проигрыша «Яловаспору».
При счете 83:80 в пользу «Яловаспора» форвард «Фенербахче» Николо Мелли намеренно промахнулся с линии штрафного, после чего Артурс Жагарс перехватил мяч и вернул его итальянцу, который забросил спасительный трехочковый под сирену.
В овертайме «Фенербахче» одержал уверенную победу со счетом 97:90.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт beIN SPORTS Türkiye в соцсети X
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