Трехочковый Николо Мелли под сирену перевел игру в овертайм

Николо Мелли спас «Фенербахче» от проигрыша «Яловаспору».

При счете 83:80 в пользу «Яловаспора» форвард «Фенербахче » Николо Мелли намеренно промахнулся с линии штрафного, после чего Артурс Жагарс перехватил мяч и вернул его итальянцу, который забросил спасительный трехочковый под сирену.

В овертайме «Фенербахче» одержал уверенную победу со счетом 97:90.