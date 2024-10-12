Чемпионат Турции. «Яловаспор» – «Фенербахче», «Бурсаспор» сыграет с «Анадолу Эфесом»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Яловаспор» примет «Фенербахче», «Бурсаспор » дома сыграет с «Анадолу Эфесом ». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Анадолу Эфес – 1-0, Фенербахче – 1-0, Мерсин – 1-0, Бурсаспор – 1-0, Тофаш – 1-0, Тюрк Телеком – 1-0, Бахчешехир – 1-1, Каршияка – 1-1, Бешикташ – 1-1, Петким Спор – 0-0, Дарушафака – 0-0, Бююкчекмедже – 0-1, Галатасарай – 0-1, Маниса – 0-1, Яловаспор – 0-1, Меркезефенди – 0-2. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.