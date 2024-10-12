Александар Везенков и Нил Сако – MVP 2-го раунда Евролиги
Александар Везенков и Нил Сако признаны MVP 2-го раунда Евролиги-2024/25.
Центровой Нил Сако из «Виллербана» и форвард Александар Везенков из «Олимпиакоса» набрали по 30 очков за эффективность в победных матчах своих команд и завоевали награды MVP второго раунда Евролиги.
Француз Сако в своем втором матче в Евролиге набрал 19 очков, 11 подборов, 2 перехвата, 2 блок-шота и помог «Виллербану» обыграть «Виртус» (87:85).
Везенков получил свою 10-ю награду MVP раунда. Болгарин набрал 17 очков и 11 подборов в победном матче против «Жальгириса» (74:68).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евролиги
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