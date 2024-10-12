Андреа Тринкьери: «Каждый раз, когда Везенков смотрел на судей, он получал право на два штрафных»

Андреа Тринкьери остался недоволен судейством в матче с «Олимпиакосом».

«Жальгирис » Тринкьери уступил греческому клубу во втором раунде Евролиги со счетом 68:74, встреча началась для литовцев с рывка соперника 6:21.

«Александар Везенков начал матч с 10 штрафных. Мы не понимаем, как это работает, но каждый раз, когда Везенков смотрел на судей, он получал право на два подхода к линии. Когда он смотрел в другую сторону, тоже вставал на линию.

Довольно сложно играть против оппонента, который исполняет 43 штрафных. «Олимпиакос » при этом остается одной из лучших команд Евролиги», – заявил главный тренер «Жальгириса».