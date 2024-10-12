Андреа Тринкьери: «Каждый раз, когда Везенков смотрел на судей, он получал право на два штрафных»
Андреа Тринкьери остался недоволен судейством в матче с «Олимпиакосом».
«Жальгирис» Тринкьери уступил греческому клубу во втором раунде Евролиги со счетом 68:74, встреча началась для литовцев с рывка соперника 6:21.
«Александар Везенков начал матч с 10 штрафных. Мы не понимаем, как это работает, но каждый раз, когда Везенков смотрел на судей, он получал право на два подхода к линии. Когда он смотрел в другую сторону, тоже вставал на линию.
Довольно сложно играть против оппонента, который исполняет 43 штрафных. «Олимпиакос» при этом остается одной из лучших команд Евролиги», – заявил главный тренер «Жальгириса».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
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