Джордан Лойд вернулся из «Маккаби» в «Монако»
Джордан Лойд снова будет выступать за «Монако».
«Монако» официально подписал контракт с защитником (31 год, 193 см), который вернулся в клуб после того, как перебрался в Тель-Авив прошлым летом.
Соглашение рассчитано до 2026 года.
Лойд провел всего две игры за «Маккаби» в Евролиге, в среднем набирая 15,5 очка, 2,5 подбора и 1,5 передачи за встречу.
Американский баскетболист решил покинуть «Маккаби» из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Евролиги
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