Джордан Лойд вернулся из «Маккаби» в «Монако»

Джордан Лойд снова будет выступать за «Монако».

«Монако » официально подписал контракт с защитником (31 год, 193 см), который вернулся в клуб после того, как перебрался в Тель-Авив прошлым летом.

Соглашение рассчитано до 2026 года.

Лойд провел всего две игры за «Маккаби » в Евролиге , в среднем набирая 15,5 очка, 2,5 подбора и 1,5 передачи за встречу.

Американский баскетболист решил покинуть «Маккаби» из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.