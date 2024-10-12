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Рентген пальца не выявил серьезной травмы у Стефена Карри

Стефен Карри избежал серьезной травмы пальца.

Суперзвезда «Голден Стэйт» Стефен Карри повредил палец правой руки в первой половине предсезонного матча против «Сакраменто» (109:106) и покинул площадку до большого перерыва.

После матча разыгрывающий «Уорриорз» прошел рентгеновское обследование, которое не выявило серьезной травмы. Ожидается, что Карри вернется в строй в ближайшие дни.

Карри провел на паркете около 16 минут, набрав 6 очков (2 из 7 с игры, 1 из 4 из-за дуги), сделав 4 передачи, 3 подбора, 1 блок-шот и 4 потери.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Clutch Points
травмы
предсезонные матчи
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