Рентген пальца не выявил серьезной травмы у Стефена Карри

Стефен Карри избежал серьезной травмы пальца.

Суперзвезда «Голден Стэйт » Стефен Карри повредил палец правой руки в первой половине предсезонного матча против «Сакраменто » (109:106) и покинул площадку до большого перерыва.

После матча разыгрывающий «Уорриорз» прошел рентгеновское обследование, которое не выявило серьезной травмы. Ожидается, что Карри вернется в строй в ближайшие дни.

Карри провел на паркете около 16 минут, набрав 6 очков (2 из 7 с игры, 1 из 4 из-за дуги), сделав 4 передачи, 3 подбора, 1 блок-шот и 4 потери.