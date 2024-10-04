Карл-Энтони Таунс о сравнениях Эдвардса с Джорданом: «Давайте позволим Энту быть Энтом. Он может стать первым Энтони Эдвардсом»
По мнению центрового «Никс», его бывшего одноклубника по «Вулвз» незачем сравнивать с легендарным Майклом Джорданом.
«Знаю, что он во многом напоминает народу Джордана, но почему бы просто не позволить ему быть Энтом? Он может стать первым Энтони Эдвардсом. Что совсем неплохо, скажу я вам, совсем неплохо.
У него есть харизма, возраст на его стороне, у него есть невероятный атлетизм, и он прибавляет в броске. Он стал лучше – во всем. О может это сделать. Да, он действительно может сделать что-то особенное.
За пределами площадки он харизматичный, забавный – возможно, самый забавный игрок в «Миннесоте», а в этой команде есть забавные ребята. Он один из тех парней, с которыми приятно находиться в одной раздевалке, ты ценишь его присутствие. Он поднимает боевой дух, а это редкость для такого молодого человека, такого талантливого, как он. И каждый вечер от него требуется привнести эту энергию в раздевалку», – заявил Таунс.
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