Карл-Энтони Таунс о сравнениях Эдвардса с Джорданом: «Давайте позволим Энту быть Энтом. Он может стать первым Энтони Эдвардсом»

Карл-Энтони Таунс считает, что у Энтони Эдвардса огромный потенциал.

По мнению центрового «Никс», его бывшего одноклубника по «Вулвз» незачем сравнивать с легендарным Майклом Джорданом .

«Знаю, что он во многом напоминает народу Джордана, но почему бы просто не позволить ему быть Энтом ? Он может стать первым Энтони Эдвардсом . Что совсем неплохо, скажу я вам, совсем неплохо.

У него есть харизма, возраст на его стороне, у него есть невероятный атлетизм, и он прибавляет в броске. Он стал лучше – во всем. О может это сделать. Да, он действительно может сделать что-то особенное.

За пределами площадки он харизматичный, забавный – возможно, самый забавный игрок в «Миннесоте», а в этой команде есть забавные ребята. Он один из тех парней, с которыми приятно находиться в одной раздевалке, ты ценишь его присутствие. Он поднимает боевой дух, а это редкость для такого молодого человека, такого талантливого, как он. И каждый вечер от него требуется привнести ​​эту энергию в раздевалку», – заявил Таунс.