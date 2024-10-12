Брайан Уиндхорст: «Принятие лидерской методики Криса Пола прошло в «Сан-Антонио» хорошо»
Брайан Уиндхорст рассказал, как Крис Пол вписывается в молодую команду «Сперс».
«Была некоторая неопределенность, я бы сказал так, не могу назвать это обеспокоенностью. Но в «Сперс» с интересом ждали, как молодые парни в составе будут адаптироваться, как они будут взаимодействовать с двумя новыми игроками, которые являются ветеранами.
Это еще мягко сказано, когда мы говорим, что Крис Пол имеет важный голос в командах, за которые выступает.
Виктор Вембаньяма является ведущим игроком и ведет за собой. Но принятие лидерской методики Криса Пола прошло в «Сан-Антонио» очень хорошо. Лучше, чем они думали, как мне рассказали. Особенно с Крисом Полом, который проводит, можно сказать, семинары по теме пик-н-ролл. И не только с Вембаньямой. В Сан-Антонио все в восторге от Стефона Касла», – заявил журналист ESPN.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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