Брайан Уиндхорст: «Принятие лидерской методики Криса Пола прошло в «Сан-Антонио» хорошо»

Брайан Уиндхорст рассказал, как Крис Пол вписывается в молодую команду «Сперс».

«Была некоторая неопределенность, я бы сказал так, не могу назвать это обеспокоенностью. Но в «Сперс» с интересом ждали, как молодые парни в составе будут адаптироваться, как они будут взаимодействовать с двумя новыми игроками, которые являются ветеранами.

Это еще мягко сказано, когда мы говорим, что Крис Пол имеет важный голос в командах, за которые выступает.

Виктор Вембаньяма является ведущим игроком и ведет за собой. Но принятие лидерской методики Криса Пола прошло в «Сан-Антонио » очень хорошо. Лучше, чем они думали, как мне рассказали. Особенно с Крисом Полом, который проводит, можно сказать, семинары по теме пик-н-ролл. И не только с Вембаньямой. В Сан-Антонио все в восторге от Стефона Касла», – заявил журналист ESPN.