Крис Пол и Виктор Вембаньяма сыграют в предсезонном матче с «Орландо»

Крис Пол и Виктор Вембаньяма готовы к дебюту в предсезонке.

Звездный дуэт «Сан-Антонио » примет участие в матче с «Орландо » в среду.

Пол и Вембаньяма пропустили первую предсезонную встречу с «Оклахомой». Главный тренер Грегг Попович решил предоставить им отдых после «сложной первой недели тренировочного лагеря».