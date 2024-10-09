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Крис Пол и Виктор Вембаньяма сыграют в предсезонном матче с «Орландо»

Крис Пол и Виктор Вембаньяма готовы к дебюту в предсезонке.

Звездный дуэт «Сан-Антонио» примет участие в матче с «Орландо» в среду.

Пол и Вембаньяма пропустили первую предсезонную встречу с «Оклахомой». Главный тренер Грегг Попович решил предоставить им отдых после «сложной первой недели тренировочного лагеря».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
предсезонные матчи
logoКрис Пол
logoОрландо
logoСан-Антонио
logoГрегг Попович
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logoВиктор Вембаньяма
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