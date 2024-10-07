Харрисон Барнс: «Проиграл столько матчей из-за интеллекта Криса Пола. Теперь буду наслаждаться этой привилегией на своей стороне»

Харрисон Барнс и Крис Пол будут выступать за «Сан-Антонио».

Форварду напомнили о неоднозначной истории противостояний игроков, включающей обоюдное удаление в 2014 году.

«Я знаю Криса с 14 или 15 лет. Когда я попал в лигу, наши взаимоотношения стали более взрывными. К ним добавилось соперничество. Не могу сосчитать, сколько матчей мы проиграли из-за его интеллекта, когда он организовывал нам проблемы в концовках. Теперь буду наслаждаться этой привилегией на своей стороне.

Не хочу принимать эти моменты как должное. Не знаю, сколько лет Крис еще проведет в НБА . Буду ценить это очень особенное время», – заключил Барнс .