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Харрисон Барнс: «Стефон Касл ведет себя так, будто ему лет 26»

Харрисон Барнс высоко оценивает новичка «Сан-Антонио».

19-летний защитник Стефон Касл был выбран 4-м на драфте-2024 НБА.

«Стефон выглядит отлично. Больше всего меня впечатлила его способность защищаться на высоком уровне. Он молод, но его тело готово к НБА. Может размениваться на 1-4-й позициях. Очень хочет добиться успеха. Мне очень нравится то, как быстро он осваивает новые концепции и применяет их для влияния на игру.

В целом он ведет себя так, будто ему лет 26. Его баскетбол. Восприятие игры. Его нельзя заставить поспешить. Он сохраняет равновесие. Очень полезным для него будет присутствие в команде Криса Пола в плане будущего на позиции разыгрывающего, пик-н-ролла, видения игры и ее элементов.

1-я позиция в НБА переполнена талантами. Его способности в защите, возможность усложнить жизнь прямому сопернику помогут нам», – заключил Барнс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Сан-Антонио»
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