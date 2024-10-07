Харрисон Барнс: «Стефон Касл ведет себя так, будто ему лет 26»
19-летний защитник Стефон Касл был выбран 4-м на драфте-2024 НБА.
«Стефон выглядит отлично. Больше всего меня впечатлила его способность защищаться на высоком уровне. Он молод, но его тело готово к НБА. Может размениваться на 1-4-й позициях. Очень хочет добиться успеха. Мне очень нравится то, как быстро он осваивает новые концепции и применяет их для влияния на игру.
В целом он ведет себя так, будто ему лет 26. Его баскетбол. Восприятие игры. Его нельзя заставить поспешить. Он сохраняет равновесие. Очень полезным для него будет присутствие в команде Криса Пола в плане будущего на позиции разыгрывающего, пик-н-ролла, видения игры и ее элементов.
1-я позиция в НБА переполнена талантами. Его способности в защите, возможность усложнить жизнь прямому сопернику помогут нам», – заключил Барнс.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий