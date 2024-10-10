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Крис Пол и Виктор Вембаньяма впервые сыграли вместе в предсезонном матче против «Орландо»

Виктор Вембаньяма первый раз сделал аллей-уп с навеса Криса Пола.

Эпизод случился уже под конец первой четверти матча. «Орландо» агрессивно начал встречу, лидируя 34:20 по итогам первой 12-минутки, но итоговая победа со счетом 107:97 досталась «Сан-Антонио».

Крис Пол и Виктор Вембаньяма провели по 23 минуты на площадке. На счету разыгрывающего – 5 очков, 2 подбора, 3 передачи и 2 перехвата. 20-летний форвард набрал 11 очков, 9 подборов, 4 передачи и 3 блок-шота. Вембаньяма реализовал 4 из 15 бросков с игры, 0 из 5 трехочковых и 3 из 5 штрафных.

Наиболее результативным в составе «Сперс» стал новичок Стефон Касл. В его активе 17 очков. Точными стали 4 из 9 бросков с игры и 2 из 5 трехочковых.  19-летний защитник добавил к своей статистике 4 передачи и 2 перехвата.

В составе «Орландо» лучшим стал защитник Джетт Ховард. На его счету 19 очков при 6 из 10 точных бросков с игры, и 3 из 7 из-за дуги.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Chaz NBA
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logoДжетт Ховард
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