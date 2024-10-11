«Идеальные условия, чтобы снова раскрыться». Игнас Браздейкис рассказал о возвращении в «Жальгирис»

Игнас Браздейкис рассказал о повороте в карьере.

Литовский форвард вернулся в «Жальгирис » после неудачного сезона в «Олимпиакосе ». Браздейкис набрал 17 очков в первом после возвращения победном матче Евролиги против «Барселоны».

«Здесь все идеально. Теплый прием от команды и фанатов, которые играют огромную роль в Каунасе. Кажется, что я и не уезжал. Андреа Тринкьери – баскетбольный гений, с большими амбициями.

Идеальные условия, чтобы заново открыть себя и играть в баскетбол, который я знаю.

Если бы мне предложили переиграть мой переход в «Олимпиакос», я бы, наверное, принял такое же решение. Я очень многому научился у ветеранов, тренеров и организации в целом. Это были очень ценные уроки.

Все в команде был ориентировано на результат. Больше всего играли те, кто обеспечивали стабильный вклад в победы. Возможно, я получил бы больше шансов, если бы имел время приспособиться к системе и требованиям тренера на площадке. Но я не встраивался в их стиль. Такое иногда случается.

Я поздно приехал в команду, ростер был переполнен на всех позициях. Обе стороны, на мой взгляд, сделали ошибки.

Барцокас – великолепный тренер в организации высочайшего уровня. Но меня пригласили играть, а я не играл. Это единственная жалоба с моей стороны. С точки зрения философии и культуры все знают, насколько велик «Олимпиакос». Поэтому я подписался с этим клубом», – заключил Браздейкис .