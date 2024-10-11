0

Евролига. «Олимпиакос» – «Жальгирис», «Барселона» встретится с «Альбой»

Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Евролиги.

Греческий «Олимпиакос» примет литовский «Жальгирис», испанская «Барселона» встретится с немецкой «Альбой».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Панатинаикос Греция – 2-0, Монако – 2-0, Фенербахче Турция – 2-0, Црвена Звезда Сербия – 2-0, Жальгирис Литва – 1-0, Анадолу Эфес Турция – 1-1, Маккаби Тель-Авив Израиль – 1-1, Реал Испания – 1-1, Баскония Испания – 1-1, Виллербан Франция – 1-1, Бавария Германия – 1-1, Париж Франция – 0-1, Барселона Испания – 0-1, Альба Германия – 0-1, Олимпиакос Греция – 0-1, Милан Италия – 0-1, Виртус Италия – 0-2, Партизан Сербия – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
logoЖальгирис
результаты
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoОлимпиакос
logoБарселона
logoАльба
logoМилан
logoПариж
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. «Панатинаикос» в гостях обыграл «Альбу», «Жальгирис» дома нанес поражение «Барселоне» и другие результаты
263 октября, 21:34
«Панатинаикос» лидирует в Евролиге по среднему росту, у «Виллербана» самая возрастная команда
128 сентября, 07:18
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Александар Петрович продолжить тренировать сборную Бразилии как минимум до 2028 года
2 минуты назад
Премьер-лига. Женщины. Новосибирское «Динамо» примет УГМК, курское «Динамо» встретится с «Надеждой» и другие матчи
8 минут назад
Гилберт Аренас: «Эмбиид надрал Йокичу задницу, но статистика этого не покажет»
628 минут назад
Рой Хибберт: «Дуэйн Уэйд был для меня большей проблемой по сравнению с Леброном, как бы ни был хорош последний»
351 минуту назад
«Бостон», «Оклахома» и «Филадельфия» имеют наибольшие шансы на титул согласно аналитической системе ESPN
4сегодня, 10:26
Бен Симмонс: «Все равно, какой контракт я получу, если вообще получу. Я хочу делать свою работу и быть профессионалом»
7сегодня, 10:13
Мэтт Барнс: «Мне нравится «Бостон» и его перспективы. Тейтум и Браун будут отлично мотивированы»
2сегодня, 08:54
Док Риверс об увольнении Хэма из «Лейкерс»: «Человек вывел команду в финал Запада, потом взял внутрисезонный турнир. Странное решение»
8сегодня, 08:31
Женская НБА. Плей-офф. Финал. «Миннесота» открыла серию против «Нью-Йорка» выездной победой в овертайме
3сегодня, 08:25
Кевин Гарнетт: «У НБА была повестка, и «Бостон» не был частью этой повестки. Вот почему «Майами» выиграл нашу серию»
26сегодня, 08:12
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Елевич о матче ЦСКА – «Зенит»: «Настрой у обоих соперников будет запредельный»
1сегодня, 09:47
Крис Пол о первом матче финала женской НБА: «Отличный баскетбол!»
сегодня, 09:17
Чемпионат Турции. «Каршияка» – «Меркезефенди», «Бешикташ» примет «Бахчешехир»
сегодня, 07:59
Леброн Джеймс получил технический за споры с судьей в предсезонном матче
2сегодня, 06:10Видео
«Новый Орлеан» отчислил Мэтта Райана и Адониса Армса
2сегодня, 05:19
«Даллас» подписал двусторонний контракт с Эй Джей Лоусоном
вчера, 21:23
Шарунас Ясикявичюс: «Пытаемся подписать Леброна Джеймса. Но у него контрактные обязательства перед «Лейкерс»
вчера, 20:48
Адам Сильвер: «Однажды мы снова начнем проводить матчи в Китае
4вчера, 20:21
Джонатан Мотли – MVP 3-го тура Еврокубка
вчера, 19:53Видео
69 процентов генеральных менеджеров НБА считают Эрика Споэльстру лучшим главным тренером в лиге
8вчера, 19:05