Евролига. «Олимпиакос» – «Жальгирис», «Барселона» встретится с «Альбой»
Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Евролиги.
Греческий «Олимпиакос» примет литовский «Жальгирис», испанская «Барселона» встретится с немецкой «Альбой».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Панатинаикос Греция – 2-0, Монако – 2-0, Фенербахче Турция – 2-0, Црвена Звезда Сербия – 2-0, Жальгирис Литва – 1-0, Анадолу Эфес Турция – 1-1, Маккаби Тель-Авив Израиль – 1-1, Реал Испания – 1-1, Баскония Испания – 1-1, Виллербан Франция – 1-1, Бавария Германия – 1-1, Париж Франция – 0-1, Барселона Испания – 0-1, Альба Германия – 0-1, Олимпиакос Греция – 0-1, Милан Италия – 0-1, Виртус Италия – 0-2, Партизан Сербия – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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