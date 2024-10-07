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«Маккаби» опередил «Фенербахче» в борьбе за Сэйбена Ли

Сэйбен Ли продолжит карьеру в Израиле.

«Маккаби Тель-Авив», который присматривался к американскому защитнику (25 лет, 188 см), активизировал переговоры с «Манисой». Это произошло после того, как «Фенербахче» попытался заполучить Ли, чтобы решить проблему, образовавшуюся в результате травмы Скотти Уилбекина.

По сообщению ряда источников, на данный момент «Фенербахче» не участвует в борьбе за игрока, а израильский клуб уже выплатил 150 тысяч долларов отступных, заложенных в контракт баскетболиста.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Арела Гинсбера
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