Джордан Лойд завершает оформление двухлетнего контракта с «Монако» (Донатас Урбонас)
Джордан Лойд, скорее всего, вернется в «Монако».
Американский защитник (31 год, 193 см) ушел из «Маккаби» в связи с обострившимся военным конфликтом. Лойд провел в «Монако» последние два сезона и набирал 10,3 очка, 2,6 подбора и 1,7 передачи в среднем в Евролиге-2023/24.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Донатаса Урбонаса
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