Джордан Лойд завершает оформление двухлетнего контракта с «Монако» (Донатас Урбонас)

Джордан Лойд, скорее всего, вернется в «Монако».

Американский защитник (31 год, 193 см) ушел из «Маккаби » в связи с обострившимся военным конфликтом. Лойд провел в «Монако » последние два сезона и набирал 10,3 очка, 2,6 подбора и 1,7 передачи в среднем в Евролиге-2023/24.