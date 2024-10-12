Руи Хатимура: «В прошлом сезоне «Лейкерс» в первых 30-40 матчах играли непонятно как»

Руи Хатимура вспомнил, как складывался для «Лейкерс» сезон-23/24.

«В прошлом сезоне мы играли непонятно как в первых 30-40 матчах, но затем взяли себя в руки и в итоге вышли в плей-офф.

В этом сезоне мы не можем повторить эту историю. Должны с самого начала задать правильный тон», – заявил форвард «озерников».

Сезон-24/25 калифорнийцы начинают под руководством нового главного тренера Джей Джей Редика.