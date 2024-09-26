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Руи Хатимура, Гэйб Винсент и Джейлен Худ-Шифино готовы к участию в сборах «Лейкерс»

Роб Пелинка прокомментировал статус травмированных игроков.

Руи Хатимура (икроножная мышца), Гэйб Винсент (колено) и Джейлен Худ-Шифино (спина) получили разрешение от врачей и готовы к тренировочному лагерю команды. Винсент и Худ-Шифино отыграли 32 матча на двоих в прошлом сезоне.

Джарред Вандербилт перенес операцию на обеих ступнях в начале межсезонья. Генеральный менеджер «Лейкерс» заявил, что хирургическое вмешательство было успешным, восстановление проходит по плану и форвард может вернуться в строй к началу сезона.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Йована Бухи
травмы
logoЛейкерс
logoНБА
logoРуи Хатимура
logoДжарред Вандербилт
logoГэйб Винсент
logoДжейлен Худ-Шифино
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