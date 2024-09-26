Руи Хатимура, Гэйб Винсент и Джейлен Худ-Шифино готовы к участию в сборах «Лейкерс»

Роб Пелинка прокомментировал статус травмированных игроков.

Руи Хатимура (икроножная мышца ), Гэйб Винсент (колено ) и Джейлен Худ-Шифино (спина ) получили разрешение от врачей и готовы к тренировочному лагерю команды. Винсент и Худ-Шифино отыграли 32 матча на двоих в прошлом сезоне.

Джарред Вандербилт перенес операцию на обеих ступнях в начале межсезонья. Генеральный менеджер «Лейкерс » заявил, что хирургическое вмешательство было успешным, восстановление проходит по плану и форвард может вернуться в строй к началу сезона.