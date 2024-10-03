Руи Хатимура: «Джей Джей Редик совсем недавно играл в лиге. Нам легко его понять»

Руи Хатимура отметил, что игрокам «Лейкерс» легко понять Джей Джей Редика.

«Он совсем недавно играл в лиге. Он точно знает, что сейчас происходит в лиге. Нам легко его понять. Все, что он говорит, разумно», – заявил форвард «Лейкерс ».