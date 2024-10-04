Джей Джей Редик о «следующем шаге Руи Хатимуры»: «Мне все равно. Мне важно лишь, как он будет помогать команде побеждать»
Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик расставил приоритеты.
У 40-летнего специалиста спросили, каким должен быть «следующий шаг Руи Хатимуры» с «Лейкерс».
Редик: Какой еще следующий шаг?
Журналист: Это вы мне скажите!
Редик: Нет, это вы мне скажите, вы же подняли этот вопрос. Мне все равно. Мне важно лишь, как он будет помогать команде побеждать.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
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