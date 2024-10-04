Джей Джей Редик о «следующем шаге Руи Хатимуры»: «Мне все равно. Мне важно лишь, как он будет помогать команде побеждать»

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик расставил приоритеты.

У 40-летнего специалиста спросили, каким должен быть «следующий шаг Руи Хатимуры » с «Лейкерс ».

Редик: Какой еще следующий шаг?

Журналист: Это вы мне скажите!

Редик: Нет, это вы мне скажите, вы же подняли этот вопрос. Мне все равно. Мне важно лишь, как он будет помогать команде побеждать.