Лонзо Болл намерен сыграть в трех предсезонных матчах и подготовиться к старту официального сезона
Лонзо Болл все ближе к возвращению в строй.
Разыгрывающий «Чикаго» подтвердил, что намерен сыграть в трех последних предсезонных матчах команды.
В субботу чикагская команда сыграет с «Мемфисом» на домашней арене.
Болл также рассчитывает быть готовым к старту официального сезона, который для «Буллс» откроется 23 октября.
26-летний Лонзо из-за проблем с коленом не играл с января 2022 года. Баскетболист за это время перенес несколько операций.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости