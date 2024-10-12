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Лонзо Болл намерен сыграть в трех предсезонных матчах и подготовиться к старту официального сезона

Лонзо Болл все ближе к возвращению в строй.

Разыгрывающий «Чикаго» подтвердил, что намерен сыграть в трех последних предсезонных матчах команды.

В субботу чикагская команда сыграет с «Мемфисом» на домашней арене.

Болл также рассчитывает быть готовым к старту официального сезона, который для «Буллс» откроется 23 октября.

26-летний Лонзо из-за проблем с коленом не играл с января 2022 года. Баскетболист за это время перенес несколько операций.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
предсезонные матчи
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logoНБА
logoЛонзо Болл
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