Лонзо Болл намерен сыграть в трех предсезонных матчах и подготовиться к старту официального сезона

Лонзо Болл все ближе к возвращению в строй.

Разыгрывающий «Чикаго » подтвердил, что намерен сыграть в трех последних предсезонных матчах команды.

В субботу чикагская команда сыграет с «Мемфисом» на домашней арене.

Болл также рассчитывает быть готовым к старту официального сезона, который для «Буллс» откроется 23 октября.

26-летний Лонзо из-за проблем с коленом не играл с января 2022 года. Баскетболист за это время перенес несколько операций.