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Макс Струс получил травму бедра в предсезонной встрече с «Чикаго»

Макс Струс травмировал бедро в предсезонном матче с «Чикаго».

Легкий форвард «Кливленда» получил ушиб правого бедра, когда пытался спровоцировать фол в нападении во второй четверти.

За 9 минут Струс не набрал ни одного очка, отметившись в протоколе 2 подборами и 1 результативной передачей.

В прошлом сезоне снайпер в среднем набирал 12,2 очка, 4,8 подбора и 4,0 передачи за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Криса Федора
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