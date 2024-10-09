Макс Струс получил травму бедра в предсезонной встрече с «Чикаго»

Макс Струс травмировал бедро в предсезонном матче с «Чикаго».

Легкий форвард «Кливленда » получил ушиб правого бедра, когда пытался спровоцировать фол в нападении во второй четверти.

За 9 минут Струс не набрал ни одного очка, отметившись в протоколе 2 подборами и 1 результативной передачей.

В прошлом сезоне снайпер в среднем набирал 12,2 очка, 4,8 подбора и 4,0 передачи за игру.