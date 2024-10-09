Макс Струс получил травму бедра в предсезонной встрече с «Чикаго»
Макс Струс травмировал бедро в предсезонном матче с «Чикаго».
Легкий форвард «Кливленда» получил ушиб правого бедра, когда пытался спровоцировать фол в нападении во второй четверти.
За 9 минут Струс не набрал ни одного очка, отметившись в протоколе 2 подборами и 1 результативной передачей.
В прошлом сезоне снайпер в среднем набирал 12,2 очка, 4,8 подбора и 4,0 передачи за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Криса Федора
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