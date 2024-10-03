Лонзо Болл: «У меня практически новое колено»
Лонзо Болл заявил, что чувствует себя хорошо и готов играть.
«У меня практически новое колено.
Оно всегда будет немного отличаться от того, что дал мне Бог. Но я чувствую себя хорошо. Чувствую себя достаточно здоровым, чтобы играть. Это все, что действительно имеет значение. Нужно просто поддерживать колено в течение сезона и быть доступным», – сказал разыгрывающий «Чикаго».
Болл из-за проблем с коленом не играл с января 2022 года. Баскетболист перенес несколько операций.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Chicago Tribune
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