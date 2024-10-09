Лонзо Болл вернется на площадку в рамках предсезонных матчей

Лонзо Болл близок к возвращению в строй.

Разыгрывающий «Чикаго » вернется на площадку в рамках предсезонных матчей. Об этом рассказал главный тренер команды Билли Донован .

Болл из-за проблем с коленом не играл с января 2022 года. Баскетболист перенес несколько операций.

26-летний игрок «Буллс» также надеется сыграть в первом матче сезона-24/25.