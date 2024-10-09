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Лонзо Болл вернется на площадку в рамках предсезонных матчей

Лонзо Болл близок к возвращению в строй.

Разыгрывающий «Чикаго» вернется на площадку в рамках предсезонных матчей. Об этом рассказал главный тренер команды Билли Донован.

Болл из-за проблем с коленом не играл с января 2022 года. Баскетболист перенес несколько операций.

26-летний игрок «Буллс» также надеется сыграть в первом матче сезона-24/25.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
предсезонные матчи
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logoБилли Донован
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