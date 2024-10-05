8-й номер драфта-2024 Роб Диллингэм набрал 21 очко и 4 передачи в матче с «Лейкерс»

8-й номер драфта-2024 Роб Диллингэм дебютировал за «Миннесоту» в предсезонке.

В матче с «Лейкерс » (124:107) защитник набрал 21 очко, 1 подбор и 4 передачи.

За 25 минут со скамейки Диллингэм реализовал 9 из 20 с игры.