8-й номер драфта-2024 Роб Диллингэм набрал 21 очко и 4 передачи в матче с «Лейкерс»
8-й номер драфта-2024 Роб Диллингэм дебютировал за «Миннесоту» в предсезонке.
В матче с «Лейкерс» (124:107) защитник набрал 21 очко, 1 подбор и 4 передачи.
За 25 минут со скамейки Диллингэм реализовал 9 из 20 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube НБА
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