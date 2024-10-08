Никола Милутинов и Мустафа Фалль вернутся в строй на следующей неделе

Никола Милутинов и Мустафа Фалль близки к возвращению в строй.

Центровые «Олимпиакоса », как ожидается, будут готовы помочь команде со следующей недели.

Милутинов получил растяжение связок голеностопного сустава 2-й степени во время предсезонной подготовки.

Реабилитация Фалля после стрессового перелома левого стопы проходила недостаточно хорошо, в результате ему пришлось пропустить начало сезона-24/25.