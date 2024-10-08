Никола Милутинов и Мустафа Фалль вернутся в строй на следующей неделе
Никола Милутинов и Мустафа Фалль близки к возвращению в строй.
Центровые «Олимпиакоса», как ожидается, будут готовы помочь команде со следующей недели.
Милутинов получил растяжение связок голеностопного сустава 2-й степени во время предсезонной подготовки.
Реабилитация Фалля после стрессового перелома левого стопы проходила недостаточно хорошо, в результате ему пришлось пропустить начало сезона-24/25.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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