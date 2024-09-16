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  • Александар Везенков: «Титул MVP остался в прошлом. Начинаю заново. Вернулся, чтобы взять все титулы»
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Александар Везенков: «Титул MVP остался в прошлом. Начинаю заново. Вернулся, чтобы взять все титулы»

Александар Везенков озвучил свои цели в «Олимпиакосе».

29-летний форвард вернулся в греческий клуб после неудачной попытки в НБА.

«Да, два года назад я был MVP, но это осталось в прошлом. Я приехал не для возвращения к прошлому, а чтобы начать заново. Собираюсь взять все трофеи.

«Фенербахче» – очень тяжелый оппонент. Мы выглядели не слишком хорошо. Оправданий нет. Мы собираемся победить в Евролиге, так что нужно быстро набрать форму», – рассказал Везенков после победы в товарищеском матче (73:70).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: BasketNews
товарищеские матчи
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoФенербахче
logoОлимпиакос
logoчемпионат Греции
logoАлександар Везенков
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