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Скотти Уилбекин порвал переднюю крестообразную связку правого колена в матче против «Олимпиакоса»

Скотти Уилбекин, скорее всего, закончил выступление в сезоне-2024/25.

Разыгрывающий «Фенербахче» порвал переднюю крестообразную связку правого колена в конце первой четверти первого матча сезона Евролиги с «Олимпиакосом» (82:71).

Травма произошла в бесконтактной ситуации, после прыжка.

Защитник уже испытывал проблемы с правым коленом в апреле в прошлом сезоне, когда травмировался в 1-м матче серии плей-офф против «Монако».

31-летний американский баскетболист набирал 13,2 очка, 3,4 передачи и 1,1 перехвата в среднем в прошлом сезоне Евролиги.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: BasketNews
травмы
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Скотти Уилбекин
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