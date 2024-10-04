Скотти Уилбекин порвал переднюю крестообразную связку правого колена в матче против «Олимпиакоса»

Скотти Уилбекин, скорее всего, закончил выступление в сезоне-2024/25.

Разыгрывающий «Фенербахче » порвал переднюю крестообразную связку правого колена в конце первой четверти первого матча сезона Евролиги с «Олимпиакосом » (82:71).

Травма произошла в бесконтактной ситуации, после прыжка.

Защитник уже испытывал проблемы с правым коленом в апреле в прошлом сезоне, когда травмировался в 1-м матче серии плей-офф против «Монако».

31-летний американский баскетболист набирал 13,2 очка, 3,4 передачи и 1,1 перехвата в среднем в прошлом сезоне Евролиги .