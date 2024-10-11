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Леброн Джеймс: «Я понял, что стал лицом НБА, примерно в 19-20 лет»

Леброн Джеймс прокомментировал начало своей карьеры в сериале «Starting 5».

«Примерно в 19 или 20 лет я понял, что стал лицом НБА. Мне отдали ключи от «Кливленда» в 18.

Можете себе представить ситуацию, когда вам от 18 до 21 года, у вас куча денег, есть возможность делать все, что захотите, но на деле вы не можете даже просто выйти в кинотеатр или в парк развлечений?» – поделился звездный форвард.

Джеймс попал на Матч всех звезд НБА во второй год в лиге в 2005 году, а также вошел во 2-ю символическую пятерку сезона.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Документальный сериал «Starting 5», TV Show Transcripts
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