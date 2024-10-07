Гилберт Аренас: «У Леброна в итоге может быть сразу три статуи. «Лейкерс» все-таки сделают это»
Гилберт Аренас изменил позицию по статуе Леброна Джеймса от «Лейкерс».
«У Леброна будет статуя возле «Стэйплс центра» (переименован в Crypto.com Arena – Спортс’’), потому что не может быть такого, чтобы самый результативный игрок в истории там не стоял.
«Кливленд» сделает это в любом случае. У Леброна в итоге может быть сразу три статуи. Две – это 100 процентов, потому что в Лос-Анджелесе человека с таким именем просто не может не быть», – считает бывший игрок НБА.
В марте Аренас заявил, что Джеймс «не заслуживает статую от «Лейкерс». Недостаточно достижений в этой команде».
Помимо «Лейкерс» Леброн играл за «Кливленд» и «Майами».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Lakers Daily
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