Гилберт Аренас: «У Леброна в итоге может быть сразу три статуи. «Лейкерс» все-таки сделают это»

Гилберт Аренас изменил позицию по статуе Леброна Джеймса от «Лейкерс».

«У Леброна будет статуя возле «Стэйплс центра» (переименован в Crypto.com Arena – Спортс’’), потому что не может быть такого, чтобы самый результативный игрок в истории там не стоял.

«Кливленд» сделает это в любом случае. У Леброна в итоге может быть сразу три статуи. Две – это 100 процентов, потому что в Лос-Анджелесе человека с таким именем просто не может не быть», – считает бывший игрок НБА .

В марте Аренас заявил , что Джеймс «не заслуживает статую от «Лейкерс ». Недостаточно достижений в этой команде».

Помимо «Лейкерс» Леброн играл за «Кливленд» и «Майами ».