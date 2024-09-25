Коллекционная карточка Леброна Джеймса продана за 576 тысяч долларов

Коллекционная карточка Леброна Джеймса продана за крупную сумму.

Карточка с изображением 4-кратного MVP НБА и автографом баскетболиста Upper Deck Exquisite 1 of 1 Auto Patch сезона-05/06 во вторник была продана на аукционе Sotheby’s за 576 000 долларов.

Согласно информации на сайте аукциона, эта карточка является «одной из самых значимых в коллекции Джеймса ».