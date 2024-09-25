Коллекционная карточка Леброна Джеймса продана за 576 тысяч долларов
Коллекционная карточка Леброна Джеймса продана за крупную сумму.
Карточка с изображением 4-кратного MVP НБА и автографом баскетболиста Upper Deck Exquisite 1 of 1 Auto Patch сезона-05/06 во вторник была продана на аукционе Sotheby’s за 576 000 долларов.
Согласно информации на сайте аукциона, эта карточка является «одной из самых значимых в коллекции Джеймса».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости