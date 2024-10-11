Энтони Эдвардс о «Далласе» в плей-офф: «Мы считали, что обыграем их всухую. Недооценили, поэтому проиграли»

Энтони Эдвардс признал причины проигрыша в плей-офф.

Защитник был откровенен в документальном сериале «Starting 5».

«Мы думали, что обыграем «Даллас » всухую. Как только взяли 7-й матч (против «Денвера »), мы решили, что уделаем их. Сильно недооценили. Вот, что произошло. Почему мы проиграли.

Но я рад за них. Рад за Кайри, который сможет снова сыграть в финале уже без Леброна, чтобы показать, что он ему не нужен. Рад за Луку.

Я еще вернусь. У меня впереди много лет. Вернусь и буду лучше. Сказал партнерам по команде поднять головы и принять поражение так же, как победы. Лицом к лицу. Двигаемся дальше.

После проигрыша в серии все сидят и ноют. Пошло все к черту. Мы вернемся. Все теперь зависит от подготовки.

В первую очередь надо улучшить свою форму. Я плохо питаюсь. Мои вкусовые рецепторы еще не повзрослели. Говорят, что вкус меняется с годами, я пока еще не дошел до этого», – заключил Эдвардс .

«Миннесота » уступила «Далласу» со счетом 1-4 после того, как выбила чемпионский «Денвер» из второго раунда в 7 матчах.