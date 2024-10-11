Энтони Эдвардс о «Далласе» в плей-офф: «Мы считали, что обыграем их всухую. Недооценили, поэтому проиграли»
Защитник был откровенен в документальном сериале «Starting 5».
«Мы думали, что обыграем «Даллас» всухую. Как только взяли 7-й матч (против «Денвера»), мы решили, что уделаем их. Сильно недооценили. Вот, что произошло. Почему мы проиграли.
Но я рад за них. Рад за Кайри, который сможет снова сыграть в финале уже без Леброна, чтобы показать, что он ему не нужен. Рад за Луку.
Я еще вернусь. У меня впереди много лет. Вернусь и буду лучше. Сказал партнерам по команде поднять головы и принять поражение так же, как победы. Лицом к лицу. Двигаемся дальше.
После проигрыша в серии все сидят и ноют. Пошло все к черту. Мы вернемся. Все теперь зависит от подготовки.
В первую очередь надо улучшить свою форму. Я плохо питаюсь. Мои вкусовые рецепторы еще не повзрослели. Говорят, что вкус меняется с годами, я пока еще не дошел до этого», – заключил Эдвардс.
«Миннесота» уступила «Далласу» со счетом 1-4 после того, как выбила чемпионский «Денвер» из второго раунда в 7 матчах.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий