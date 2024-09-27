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«Оклахома» и «Мемфис» – лидеры Запада НБА по прогнозу побед от ESPN

ESPN выложил прогноз побед в регулярном сезоне НБА.

Аналитик Кевин Пелтон совмещает несколько статистических показателей с текущей информацией о здоровье и ротации игроков.

Запад:

  1. «Оклахома» – 53,7 (ориентировочный показатель побед)

  2. «Мемфис» – 51,1

  3. «Даллас» – 49,7

  4. «Сакраменто» – 49,4

  5. «Денвер» – 47,4

  6. «Финикс» – 45,4

  7. «Голден Стэйт» – 44,8

  8. «Миннесота» – 42,5

  9. «Новый Орлеан» – 41,6

  10. «Лейкерс» – 40,7

  11. «Хьюстон» – 40,4

  12. «Клипперс» – 36,3

  13. «Сан-Антонио» – 33,5

  14. «Портленд» – 32,8

  15. «Юта» – 29,2

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoДаллас
logoДенвер
logoГолден Стэйт
logoХьюстон
logoКлипперс
logoЛейкерс
logoМемфис
logoМиннесота
logoНовый Орлеан
logoФиникс
logoПортленд
logoСакраменто
logoСан-Антонио
logoНБА
logoЮта
logoОклахома-Сити
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