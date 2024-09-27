«Оклахома» и «Мемфис» – лидеры Запада НБА по прогнозу побед от ESPN
ESPN выложил прогноз побед в регулярном сезоне НБА.
Аналитик Кевин Пелтон совмещает несколько статистических показателей с текущей информацией о здоровье и ротации игроков.
Запад:
«Оклахома» – 53,7 (ориентировочный показатель побед)
«Мемфис» – 51,1
«Даллас» – 49,7
«Сакраменто» – 49,4
«Денвер» – 47,4
«Финикс» – 45,4
«Голден Стэйт» – 44,8
«Миннесота» – 42,5
«Новый Орлеан» – 41,6
«Лейкерс» – 40,7
«Хьюстон» – 40,4
«Клипперс» – 36,3
«Сан-Антонио» – 33,5
«Портленд» – 32,8
«Юта» – 29,2
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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