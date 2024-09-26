«Финикс» заплатит самый большой налог на роскошь в сезоне-2024/25. «Миннесота» – на втором месте, «Милуоки» – на третьем

«Финикс» лидирует в НБА по сумме налога на роскошь – 188 млн долларов.

HoopsHype опубликовал прогноз по налогу на роскошь, который команды НБА заплатят в сезоне-2024/25.

Сумма, уплачиваемая в виде налога на роскошь, распределяется между командами, которые не платят налог. 15 команд — ровно половина лиги — по прогнозам, в предстоящем сезоне заплатят почти 600 миллионов долларов налога на роскошь, что означает, что другая половина лиги получит пропорциональную долю от этой суммы.

Порог налога на роскошь в сезоне-2024/25 установлен на уровне 170 814 000 долларов.

Клубы НБА, которые заплатят налог на роскошь в сезоне-2024/25:

1. «Финикс » – 188,49 млн долларов

2. «Миннесота» – 105,62 млн

3. «Милуоки » – 74,84 млн

4. «Бостон » – 65,6 млн

5. «Лейкерс » – 53,16 млн

6. «Майами » – 26,96 млн

7. «Денвер» – 20,36 млн

8. «Филадельфия» -17,7 млн

9. «Голден Стэйт» -14,61 млн

10. «Нью-Йорк» – 13,36 млн

11. «Даллас» – 8,03 млн

12. «Клипперс» – 6,16 млн

13. «Кливленд» – 2,53 млн

14. «Новый Орлеан» – 2,34 млн

15. «Индиана» – 0,24 млн