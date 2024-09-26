«Финикс» заплатит самый большой налог на роскошь в сезоне-2024/25. «Миннесота» – на втором месте, «Милуоки» – на третьем
HoopsHype опубликовал прогноз по налогу на роскошь, который команды НБА заплатят в сезоне-2024/25.
Сумма, уплачиваемая в виде налога на роскошь, распределяется между командами, которые не платят налог. 15 команд — ровно половина лиги — по прогнозам, в предстоящем сезоне заплатят почти 600 миллионов долларов налога на роскошь, что означает, что другая половина лиги получит пропорциональную долю от этой суммы.
Порог налога на роскошь в сезоне-2024/25 установлен на уровне 170 814 000 долларов.
Клубы НБА, которые заплатят налог на роскошь в сезоне-2024/25:
1. «Финикс» – 188,49 млн долларов
2. «Миннесота» – 105,62 млн
3. «Милуоки» – 74,84 млн
4. «Бостон» – 65,6 млн
5. «Лейкерс» – 53,16 млн
6. «Майами» – 26,96 млн
7. «Денвер» – 20,36 млн
8. «Филадельфия» -17,7 млн
9. «Голден Стэйт» -14,61 млн
10. «Нью-Йорк» – 13,36 млн
11. «Даллас» – 8,03 млн
12. «Клипперс» – 6,16 млн
13. «Кливленд» – 2,53 млн
14. «Новый Орлеан» – 2,34 млн
15. «Индиана» – 0,24 млн
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