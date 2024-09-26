  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Оклахома», «Бостон» и «Нью-Йорк» возглавляют рейтинг команд НБА на следующие 3 сезона по прогнозу ESPN
0

«Оклахома», «Бостон» и «Нью-Йорк» возглавляют рейтинг команд НБА на следующие 3 сезона по прогнозу ESPN

ESPN составил рейтинг команд на следующие три сезона.

Клубы оценивались по категориям состава команды, управления, финансовой ситуации, рыночного положения и капитала на драфте.

На первом месте оказалась «Оклахома», получившая 1-й посев в Западной конференции в прошлом сезоне. «Тандер» занимают второе место в прогнозах букмекеров на титул в текущем розыгрыше чемпионата и опережают «Бостон» по количеству активов и финансовой стабильности. На оценку также повлияла работа тренера года Марка Дэйгнолта.

«Селтикс» лидируют по качеству ростера, но огромный налог на роскошь, который предстоит платить клубу, осложняет их будущее.

 «Никс» поднялись на третье место по составу и сбалансировали увеличившуюся платежку и потерю драфт-пиков оценкой работы руководства организации и главного тренера команды Тома Тибодо.

Последнее место рейтинга занял «Портленд», ставший 27-м с точки зрения ростера и 29-м с позиции руководства.

Топ-15:

1. «Оклахома»;

2. «Бостон»;

3. «Нью-Йорк»;

4. «Филадельфия»;

5. «Даллас»;

6. «Денвер»;

7. «Хьюстон»;

8. «Миннесота»;

9. «Голден Стэйт»;

10. «Сан-Антонио»;

11. «Орландо»;

12. «Мемфис»;

13. «Кливленд»;

14. «Индиана»;

15. «Милуоки».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoБостон
logoКливленд
logoДаллас
logoДенвер
logoГолден Стэйт
logoХьюстон
logoИндиана
logoМемфис
logoМилуоки
logoМиннесота
logoНью-Йорк
logoОрландо
logoФиладельфия
logoПортленд
logoСан-Антонио
logoНБА
logoОклахома-Сити
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Нью-Йорк» обыграл в овертайме «Чикаго» и поднялся на 2-е место в конференции, «Новый Орлеан» уступил «Лейкерс» и другие результаты
39915 апреля, 06:07
НБА. «Оклахома» победила «Милуоки», «Голден Стэйт» уступил «Новому Орлеану» и другие результаты
26913 апреля, 05:32
Ваш стильный рейтинг логотипов НБА. «Клипперс» не поможет даже ребрендинг, а в топе – только классика
727 марта, 14:44
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дрю Холидэй: «Теперь люди видят нас на вершине горы»
40 минут назад
Джей Джей Редик о совместном выступлении Леброна и Бронни Джеймсов: «Мы пока ничего не планировали, у нас нет обязательств по этому поводу»
56 минут назад
Женская НБА. Плей-офф. «Коннектикут» победил «Индиану», завершив первый сезон Кейтлин Кларк, 42 очка Нафисы Коллиер помогли «Миннесоте» пройти «Финикс»
3сегодня, 03:50
Еврокубок. «Бешикташ» обыграл «Будучность», иерусалимский «Хапоэль» уступил «Валенсии» и другие результаты
2вчера, 20:08
«Где ты, король?» Кэндис Оуэнс расритиковала молчание Леброна Джеймса по поводу скандала вокруг Diddy
30вчера, 19:35
Ко всем новостям
Последние новости
Фотис Такианос: «Ближе к финальной сирене у игроков «Астаны» не было сил бежать»
вчера, 21:02
Андрей Ведищев: «Хорошее движения мяча – главный фактор победы»
вчера, 20:59
Сэм Прести: «Хотим, чтобы Алекс Карузо оставался в «Тандер» очень долго»
2вчера, 20:55
Миленко Богичевич: «Не слишком хорошо отвечали на очень мощную игру «Зенита»
вчера, 20:36
Хавьер Паскуаль: «В последней четверти «Зенит» закрыл свое кольцо на замок»
вчера, 20:33