«Оклахома», «Бостон» и «Нью-Йорк» возглавляют рейтинг команд НБА на следующие 3 сезона по прогнозу ESPN

ESPN составил рейтинг команд на следующие три сезона.

Клубы оценивались по категориям состава команды, управления, финансовой ситуации, рыночного положения и капитала на драфте.

На первом месте оказалась «Оклахома», получившая 1-й посев в Западной конференции в прошлом сезоне. «Тандер» занимают второе место в прогнозах букмекеров на титул в текущем розыгрыше чемпионата и опережают «Бостон » по количеству активов и финансовой стабильности. На оценку также повлияла работа тренера года Марка Дэйгнолта.

«Селтикс» лидируют по качеству ростера, но огромный налог на роскошь, который предстоит платить клубу, осложняет их будущее.

«Никс» поднялись на третье место по составу и сбалансировали увеличившуюся платежку и потерю драфт-пиков оценкой работы руководства организации и главного тренера команды Тома Тибодо.

Последнее место рейтинга занял «Портленд », ставший 27-м с точки зрения ростера и 29-м с позиции руководства.

Топ-15:

1. «Оклахома»;

2. «Бостон»;

3. «Нью-Йорк »;

4. «Филадельфия »;

5. «Даллас »;

6. «Денвер»;

7. «Хьюстон»;

8. «Миннесота»;

9. «Голден Стэйт»;

10. «Сан-Антонио»;

11. «Орландо»;

12. «Мемфис»;

13. «Кливленд»;

14. «Индиана»;

15. «Милуоки».