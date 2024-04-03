Леброн Джеймс об уходе Бронни из «Троянс»: «Даже не знаю, откуда это взялось. Но он самостоятельная личность и ему принимать решения»
Бронни Джеймс покинет команду Университета Южная Калифорния.
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на новость о решении старшего сына во время общения с прессой после матча с «Торонто» (128:111).
«Даже не знаю, откуда это взялось. Но он самостоятельная личность и ему придется принимать непростые решения.
Мы как его семья должны поддерживать его, что бы он ни делал», – сказал Леброн.
Бронни выйдет на трансферный портал NCAA. О его дальнейших планах пока неизвестно.