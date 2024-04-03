Леброн Джеймс об уходе Бронни из «Троянс»: «Даже не знаю, откуда это взялось. Но он самостоятельная личность и ему принимать решения»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА NCAA Университет Южная Калифорния Бронни Джеймс Баскетбол

Бронни Джеймс покинет команду Университета Южная Калифорния.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на новость о решении старшего сына во время общения с прессой после матча с «Торонто» (128:111).

«Даже не знаю, откуда это взялось. Но он самостоятельная личность и ему придется принимать непростые решения.

Мы как его семья должны поддерживать его, что бы он ни делал», – сказал Леброн.

Бронни выйдет на трансферный портал NCAA. О его дальнейших планах пока неизвестно.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Идущий к реке
Ему бы послабее колледж, чтобы там статку набить красивую для драфта.
Похоже, так он и поступит. Хотя в USC и так состав был не фонтан, кроме Коллье, но он и там умудрился провалиться.
+1
-1
0
Ответ Идущий к реке
Ему бы послабее колледж, чтобы там статку набить красивую для драфта.
В Литву, по стопам Болла.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий