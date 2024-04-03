Бронни Джеймс покинет команду Университета Южная Калифорния

Бронни Джеймс принял важное карьерное решение.

Сын суперзвезды НБА Леброна Джеймса покинет команду , в составе которой провел один сезон.

выйдет на трансферный портал . О его дальнейших планах пока неизвестно.

В 25 матчах за «Троянс» Джеймс-младший набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру. Он пропустил начало сезона после того, как летом 2023 года перенес остановку сердца.

Южная Калифорния завершила сезон с результатом 15-18 и не попала в «Мартовское безумие» NCAA. После этого команду покинул главный тренер Энди Энфилд.