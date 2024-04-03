Бронни Джеймс покинет команду Университета Южная Калифорния

Теги Леброн Джеймс НБА NCAA Университет Южная Калифорния Бронни Джеймс Баскетбол

Бронни Джеймс принял важное карьерное решение.

Сын суперзвезды НБА Леброна Джеймса покинет команду Университета Южная Калифорния, в составе которой провел один сезон.

Бронни выйдет на трансферный портал NCAA. О его дальнейших планах пока неизвестно.

В 25 матчах за «Троянс» Джеймс-младший набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру. Он пропустил начало сезона после того, как летом 2023 года перенес остановку сердца.

Южная Калифорния завершила сезон с результатом 15-18 и не попала в «Мартовское безумие» NCAA. После этого команду покинул главный тренер Энди Энфилд.

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6 комментариев
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Уникс, напряглись, работаем
+22
0
+22
Ответ kisliy33
Уникс, напряглись, работаем
Рано, сначала драфт, потом попадание в анналы "уникс драфта".
+16
0
+16
ждём Дисижн-2
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0
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