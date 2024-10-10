«Даллас», скорее всего, подпишет стандартный контракт с Маркиффом Моррисом
Маркифф Моррис находится на сборах «Мэверикс» на негарантированном контракте.
Ожидается, что «Даллас» подпишет с форвардом стандартный контракт после отчисления защитника Эй Джей Лоусона, которое освободило место в основном ростере команды.
Моррис получил ограниченное игровое время в прошлом сезоне, набирая 2,5 очка и 1,5 подбора за 8,3 минуты в среднем в 26 матчах регулярного чемпионата. Команда заинтересована в присутствии ветерана в раздевалке.
Джейсон Кидд прокомментировал отчисление Лоусона: «Эй Джей отлично поработал. Его отчислили, но он делал все, что мы его просили. Показал атлетизм, прогресс, развитие навыков. Он сделал рывок за время в лагере. Но руководство было вынуждено принять такое решение».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Dallas Hoops Journal
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