Джонатан Мотли – MVP 3-го тура Еврокубка

Джонатан Мотли признан MVP 3-го тура регулярного чемпионата Еврокубка-2024/25.

Тяжелый форвард «Хапоэля Тель-Авив » помог своей команде одержать победу над турецким «Бешикташем » (101:87). Американец набрал 24 очка, сделал 6 подборов, 4 передачи и 2 блок-шота.

Мотли получил свою третью награду MVP тура.