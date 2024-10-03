Видео
0

Джаред Харпер – MVP 2-го тура Еврокубка

Джаред Харпер признан MVP 2-го тура регулярного чемпионата Еврокубка-2024/25.

Разыгрывающий «Хапоэля Иерусалим» получил свою первую награду MVP тура во втором матче в турнире. В победном матче против «Литкабелиса» (94:74) американец набрал 23 очка, сделал 5 передач, блок-шот, подбор и перехват.

«Хапоэль Иерусалим» одержал первую победу в Еврокубке почти за семь лет.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Еврокубка
logoЕврокубок
logoХапоэль Иерусалим
logoБаскетбол - видео
logoЛиткабелис
Джаред Харпер
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Форвард «Тюрк Телекома» Василис Харалабопулос получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и пропустит сезон-2024/25
сегодня, 08:45
Еврокубок. «Будучность» уступила «Гран-Канарии» в овертайме, «Валенсия» разгромила «Гамбург» и другие результаты
1вчера, 21:03
Патрик Беверли полетит в Израиль с частью состава «Хапоэля», несмотря на опасения по поводу безопасности
2вчера, 14:43
Еврокубок. «Хапоэль Тель-Авив» победил «Вулвз», несмотря на 29 очков Термена, «Бахчешехир» выиграл у «Бешикташа» и другие результаты
11 октября, 20:25
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Евролига. «Панатинаикос» в гостях обыграл «Альбу», «Жальгирис» дома нанес поражение «Барселоне» и другие матчи
106 минут назадLive
«Делал много упражнений, но еще не играл». Джоэл Эмбиид не участвует в тренировочных играх
24 минуты назад
Единая лига ВТБ. «Зенит» разгромил «Парму» с разницей «+44»
751 минуту назад
Джулиус Рэндл о переходе в «Миннесоту»: «Могло быть и хуже»
1154 минуты назад
Дрэймонд Грин – Брэндину Подземски: «Будь самим собой»
5сегодня, 16:20
Кевин Гарнетт: «Мемфис» будет в пятерке лучших на Западе»
3сегодня, 15:18
Майкл Мэлоун: «Расселл Уэстбрук – игрок, который способен переломить ход игры»
5сегодня, 14:55
Марко Белинелли: «Я боюсь уходить из баскетбола»
4сегодня, 14:45
Франк Ниликина: «НБА перерабатывает игроков»
2сегодня, 14:16
«Никс» нашли лазейку в коллективном соглашении, чтобы завершить сделку по Карлу-Энтони Таунсу
8сегодня, 13:58
Ко всем новостям
Последние новости
Андре Драммонд: «Я лучший подбирающий в истории баскетбола»
237 минут назад
Алексей Покушевски о возвращении в НБА: «Если появится хорошая возможность, почему бы и нет?»
сегодня, 17:31
Джарен Джексон: «Дикембе Мутомбо поддерживал меня еще до того, как я стал хорош в баскетболе»
сегодня, 17:12
Джош Примо присоединится к тренировочному лагерю «Чикаго»
1сегодня, 16:37
Егор Демин сфотографировался в шапке-ушанке
2сегодня, 16:30Фото
Даниэль Хэкетт: «Самым большим разочаровнием этого сезона Евролиги станет «Панатинаикос»
сегодня, 16:08
Иман Шамперт: «Мне нравится тандем Брансона и Таунса на бумаге, но не в концовке матча в плей-офф»
сегодня, 15:55
Суперкубок Европы. Женщины. «Фенербахче» выиграл у «Бешикташа»
1сегодня, 15:05
Андрей Воронцевич: «Ждем от «Пармы» агрессивной защиты»
сегодня, 14:19
«Милуоки» подписал негарантированный контракт с Теренсом Дэвисом
сегодня, 14:05