Джаред Харпер – MVP 2-го тура Еврокубка
Джаред Харпер признан MVP 2-го тура регулярного чемпионата Еврокубка-2024/25.
Разыгрывающий «Хапоэля Иерусалим» получил свою первую награду MVP тура во втором матче в турнире. В победном матче против «Литкабелиса» (94:74) американец набрал 23 очка, сделал 5 передач, блок-шот, подбор и перехват.
«Хапоэль Иерусалим» одержал первую победу в Еврокубке почти за семь лет.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Еврокубка
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