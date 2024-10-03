Джаред Харпер – MVP 2-го тура Еврокубка

Джаред Харпер признан MVP 2-го тура регулярного чемпионата Еврокубка-2024/25.

Разыгрывающий «Хапоэля Иерусалим » получил свою первую награду MVP тура во втором матче в турнире. В победном матче против «Литкабелиса» (94:74) американец набрал 23 очка, сделал 5 передач, блок-шот, подбор и перехват.

«Хапоэль Иерусалим» одержал первую победу в Еврокубке почти за семь лет.