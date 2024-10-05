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Ксавьер Манфорд из «Венеции» получил серьезную травму колена

«Венеция» может на длительный срок потерять Ксавьера Манфорда.

Разыгрывающий повредил хрящ правого колена после столкновения с бывшим товарищем по команде Валерио Маццолой во время дерби против «Тревизо».

Травма может потребовать хирургического вмешательства. Манфорду назначено дополнительное обследование через 15 дней. Игрок также рассматривает возможность консультации со своими специалистами.

На данный момент сезон-24/25 для американского баскетболиста находится под угрозой, пока что он испытывает трудности при ходьбе.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
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Ксавьер Манфорд
Валерио Маццола
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