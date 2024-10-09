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Еврокубок. «Клуж» – «Валенсия», «Тренто» встретится с «Будучностью»

Сегодня пятью матчами продолжится регулярный чемпионат Еврокубка.

Румынский «Клуж» примет испанскую «Валенсию», итальянский «Тренто» встретится с черногорской «Будучностью».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Ульм Германия – 3-0, Бахчешехир Турция – 2-0, Гран-Канария Испания – 2-0, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 2-1, Ховентуд Испания – 1-1, Тренто Италия – 1-1, Бешикташ Турция – 1-2, Сопот Польша – 0-2, Будучность Черногория – 0-2, Вулвз Литва – 0-3.

Группа B

Положение команд: Бурк Франция – 3-0, Тюрк Телеком Турция – 3-0, Валенсия Испания – 2-0, Цедевита-Олимпия Словения – 2-1, Хапоэль Иерусалим Израиль – 1-1, Арис Греция – 1-2, Венеция Италия – 1-2, Клуж Румыния – 0-2, Гамбург Германия – 0-2, Литкабелис Литва – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoЕврокубок
logoХовентуд
logoГран-Канария
logoХапоэль Иерусалим
logoВаленсия
logoБудучность
logoКлуж
logoТрефл Сопот
logoТренто
logoБахчешехир
logoГамбург
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