Еврокубок. «Вулвз» – «Ульм», «Бешикташ» сыграет с тель-авивским «Хапоэлем» и другие матчи
Сегодня пятью матчами продолжился регулярный чемпионат Еврокубка.
Литовский «Вулвз» примет немецкий «Ульм», турецкий «Бешикташ» сыграет с тель-авивским «Хапоэлем».
Регулярный чемпионат
Группа А
Положение команд: Бахчешехир Турция – 2-0, Ульм Германия – 2-0, Гран-Канария Испания – 2-0, Ховентуд Испания – 1-1, Бешикташ Турция – 1-1, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 1-1, Тренто Италия – 1-1, Сопот Польша – 0-2, Будучность Черногория – 0-2, Вулвз Литва – 0-2.
Группа B
Положение команд: Валенсия Испания – 2-0, Цедевита-Олимпия Словения – 2-0, Бурк Франция – 2-0, Тюрк Телеком Турция – 2-0, Венеция Италия – 1-1, Хапоэль Иерусалим Израиль – 1-1, Клуж Румыния – 0-2, Арис Греция – 0-2, Литкабелис Литва – 0-2, Гамбург Германия – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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