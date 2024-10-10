69 процентов генеральных менеджеров НБА считают Эрика Споэльстру лучшим главным тренером в лиге
НБА опубликовала результаты ежегодного опроса генеральных менеджеров лиги. Функционеры назвали лучших главных тренеров лиги и лучших ассистентов.
Кто лучший главный тренер в НБА?
1. Эрик Споэльстра, «Майами» – 69%
2. Марк Дэйгнолт, «Оклахома» – 17%
3. Стив Керр, «Голден Стэйт» – 7%
Также получили голоса: Майк Буденхолзер («Финикс»), Крис Финч («Миннесота»).
В прошлом году: Эрик Споэльстра – 73%
Какой главный тренер является лучшим руководителем/мотиватором?
1. Эрик Споэльстра, «Майами» – 37%
2. Стив Керр, «Голден Стэйт» – 17%
3-5. Джо Маззулла, «Бостон» – 10%
3-5. Грегг Попович, «Сан-Антонио» – 10%
3-5. Док Риверс, «Милуоки» – 10%
6. Джейсон Кидд, «Даллас» – 7%
Также получили голоса: Марк Дэйгнолт («Оклахома»), Майкл Мэлоун («Денвер»), Том Тибодо («Нью-Йорк»).
В прошлом году: Эрик Споэльстра – 37%
Кто лучший ассистент главного тренера в НБА?
1-2. Сэм Кэсселл, «Бостон» – 17%
1-2. Майка Нори, «Миннесота» – 17%
3. Шон Суини, «Даллас» – 10%
4-5. Крис Куинн, «Майами» – 7%
4-5. Джефф Ван Ганди, «Клипперс» – 7%
В прошлом году: Жорди Фернандес – 31%
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