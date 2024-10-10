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69 процентов генеральных менеджеров НБА считают Эрика Споэльстру лучшим главным тренером в лиге

Эрик Споэльстра – лучший главный тренер по мнению руководителей НБА.

НБА опубликовала результаты ежегодного опроса генеральных менеджеров лиги. Функционеры назвали лучших главных тренеров лиги и лучших ассистентов.

Кто лучший главный тренер в НБА?

1. Эрик Споэльстра, «Майами» – 69%

2. Марк Дэйгнолт, «Оклахома» – 17%

3. Стив Керр, «Голден Стэйт» – 7%

Также получили голоса: Майк Буденхолзер («Финикс»), Крис Финч («Миннесота»).

В прошлом году: Эрик Споэльстра – 73%

Какой главный тренер является лучшим руководителем/мотиватором?

1. Эрик Споэльстра, «Майами» – 37%

2. Стив Керр, «Голден Стэйт» – 17%

3-5. Джо Маззулла, «Бостон» – 10%

3-5. Грегг Попович, «Сан-Антонио» – 10%

3-5. Док Риверс, «Милуоки» – 10%

6. Джейсон Кидд, «Даллас» – 7%

Также получили голоса: Марк Дэйгнолт («Оклахома»), Майкл Мэлоун («Денвер»), Том Тибодо («Нью-Йорк»).

В прошлом году: Эрик Споэльстра – 37%

Кто лучший ассистент главного тренера в НБА?

1-2. Сэм Кэсселл, «Бостон» – 17%

1-2. Майка Нори, «Миннесота» – 17%

3. Шон Суини, «Даллас» – 10%

4-5. Крис Куинн, «Майами» – 7%

4-5. Джефф Ван Ганди, «Клипперс» – 7%

В прошлом году: Жорди Фернандес – 31%

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
Сэм Кэсселл
logoМайами
logoНБА
logoСтив Керр
logoЭрик Споэльстра
logoМарк Дэйгнолт
Майка Нори
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