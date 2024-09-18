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Керр, Попович, Споэльстра и Лю – самые высокооплачиваемые тренеры НБА

Представлен список самых высокооплачиваемых тренеров НБА.

Топ тренеров с самыми большими годовыми окладами возглавили Стив Керр («Голден Стэйт»), Грегг Попович («Сан-Антонио»), Эрик Споэльстра («Майами») и Тайрон Лю («Клипперс»).

Самые высокооплачиваемые тренеры НБА

Стив Керр, «Голден Стэйт» – 17,5 миллиона долларов

Грегг Попович, «Сан-Антонио» – 16 млн

Эрик Споэльстра, «Майами» – 15 млн

Тайрон Лю, «Клипперс» – 14 млн

Майк Буденхольцер, «Финикс» – 10 млн

Док Риверс, «Милуоки» – 10 млн

Ник Нерс, «Филадельфия» – 9 млн

Майк Браун, «Сакраменто» –  8,5 млн

Том Тибодо, «Нью-Йорк» – 8 млн

Джей Джей Редик, «Лейкерс» – 8 млн

Джейсон Кидд, «Даллас» – 8 млн

Куин Снайдер, «Атланта» – 8 млн

Майкл Мэлоун, «Денвер» – 8 млн.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: givemesport.com
рейтинги
logoДок Риверс
logoТайрон Лю
logoДжей Джей Редик
logoГрегг Попович
logoНБА
logoСтив Керр
logoЭрик Споэльстра
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