Керр, Попович, Споэльстра и Лю – самые высокооплачиваемые тренеры НБА
Представлен список самых высокооплачиваемых тренеров НБА.
Топ тренеров с самыми большими годовыми окладами возглавили Стив Керр («Голден Стэйт»), Грегг Попович («Сан-Антонио»), Эрик Споэльстра («Майами») и Тайрон Лю («Клипперс»).
Самые высокооплачиваемые тренеры НБА
Стив Керр, «Голден Стэйт» – 17,5 миллиона долларов
Грегг Попович, «Сан-Антонио» – 16 млн
Эрик Споэльстра, «Майами» – 15 млн
Тайрон Лю, «Клипперс» – 14 млн
Майк Буденхольцер, «Финикс» – 10 млн
Док Риверс, «Милуоки» – 10 млн
Ник Нерс, «Филадельфия» – 9 млн
Майк Браун, «Сакраменто» – 8,5 млн
Том Тибодо, «Нью-Йорк» – 8 млн
Джей Джей Редик, «Лейкерс» – 8 млн
Джейсон Кидд, «Даллас» – 8 млн
Куин Снайдер, «Атланта» – 8 млн
Майкл Мэлоун, «Денвер» – 8 млн.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: givemesport.com
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