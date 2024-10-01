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Эрик Споэльстра: «Селтикс» могут говорить все, что им захочется. Они это заслужили»

Эрик Споэльстра оценил расклад сил перед новым сезоном.

В минувшем розыгрыше «Майами» выдал результат 46-36 в регулярке, а затем в первом раунде уступил «Бостону» в пяти матчах.

«На бумаге все можно выставить ровно так, вы сами того хотите. Ребята из «Бостона» могут говорить все, что им захочется. Они это заслужили. Они победили всех, они теперь чемпионы, так что они могут заходить в новый сезон с любыми ожиданиями. Но теперь им снова предстоит доказывать. Это новый сезон. Многие хотят отобрать у них титул.

Нашим парням нравится расклад, при котором все нужно заслужить, нужно самим взять все то, что вы хотите взять от этой лиги. Здесь нельзя бояться конкуренции.

Игроки «Хит» сделали все, о чем я просил их в это межсезонье, начиная с нашей встречи после окончания предыдущего сезона. Восток силен, но мы готовы», – считает главный тренер «Хит».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Зака Вейнбергера
logoБостон
logoМайами
logoНБА
logoЭрик Споэльстра
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