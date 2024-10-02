Тайлер Хирро: «Пусть лучший тренер НБА решает, выходить ли мне в старте или со скамейки. Готов к любой роли»
Тайлер Хирро заявил, что на первом месте для него стоят интересы команды.
Защитник «Майами», который в прошлом сезоне набирал 21,0 очка, 5,3 подбора и 4,7 передачи в среднем за игру, готов к роли запасного.
«Я готов к любому сценарию, о чем бы меня ни попросили. Готов быть игроком стартового состава, готов выходить со скамейки запасных. Давайте позволим лучшему тренеру НБА Эрику Споэльстре и одному из лучших генеральных менеджеров и президентов в истории лиги Пэту Райли решать, выходить ли мне в стартовом составе или со скамейки. Я готов сделать все, чтобы команда выиграла чемпионат», – сказал защитник «Хит».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Зака Вейнбергера
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