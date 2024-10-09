Кендрик Перкинс: «Когда Джа Морэнт выходит на площадку, он оживляет каждого игрока в своей команде»

Кендрик Перкинс отметил влияние Джа Морэнта на игру «Мемфиса».

«Если вы возьмете Джа Морэнта и посадите в клетку с пятью львами, знаете, что получится? Получится шесть львов.

Он просто лев, и за всю свою жизнь я видел лишь несколько игроков, которые заряжают своей энергией и уверенностью. Когда Джа Морэнт выходит на площадку, он оживляет каждого игрока в своей команде. Именно это я видел вчера», – заявил эксперт ESPN.